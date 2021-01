Loňský schodek bude 5,8 procenta HDP, čeká ministerstvo

Celkový veřejný dluh by podle MF měl stoupnout za loňský rok na 38,3 procenta HDP a letos na 43,3 procenta HDP.

Podle pravidel EU za standardní situace by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP.