Lidem postiženým energetickou krizí se zvýší příspěvek na bydlení, schválila vláda

Podle Jurečky se jedná o adresnou pomoc, která státní kasu tolik nezatíží. „Není to plošné řešení, které by stálo daňové poplatníky přes 30 miliard ročně. Je to adresné řešení. Počítáme s náklady, které by se měly pohybovat mezi 2,5 až třemi miliardami korun,“ dodal.