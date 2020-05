Lidé za pandemie osedlali elektrokola

„Běhám pravidelně lesem pod úbočím Jeseníků. Na své trase obyčejně potkám jednoho dva osamělé cyklisty. Teď to pravidelně bývají skupiny, je jich třeba i osm a jsou to starší lidé, zvláště ženy si do kopců troufnou, protože jedou na elektrokole,“ vylíčil Právu 40letý Michal ze Šumperka.