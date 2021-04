Lidé v sobotu nakupují potraviny pro potřebné, hodí se konzervy i těstoviny

„Nepředpokládáme, že by ta sbírka byla tak obrovsky rekordní jako byla na podzim. Tam ten nárůst byl extrémní, vlastně se vybralo to, co se jindy normálně vybere za celý rok,” uvedla Láchová.

„Doufáme zhruba v polovinu. Pokud by se nám povedlo vybrat 300, 400 tun potravin, byl by to pro nás veliký úspěch a bylo by to množství potravin, které by lidem pomohlo překonat tu dobu do té další sbírky,” dodala.