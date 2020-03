Lidé bez práce pomáhají zelinářům

Pěstitelé se však obávají, co nastane za dva měsíce, až jim zelenina na polích a ve sklenících začne ve velkém dozrávat. Pracovníci z Ukrajiny a dalších zemí se sem v tu dobu nejspíš ještě nedostanou, pro volný pohyb osob budou hranice zřejmě stále uzavřeny. A lidé, kteří jsou teď dočasně bez práce, se v té době již mohou vracet k původním zaměstnavatelům, studenti do škol.

„První náraz nás čeká za 14 dní, kdy se začne ve velkém vysazovat salát, mrkev, celer a další polní zelenina. Ani to všude zajištěno není. Daleko horší bude přelom května a června. Tam nám na sklizeň chybí až 5000 lidí. Jako pěstitelé stále žádné rýsující se řešení nevidíme,“ řekl Právu předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka.

Vývoj se podle jeho slov velmi špatně predikuje. „Celá Evropa má obrovské problémy. Dá se očekávat, že si většina zemí bude víc chránit své trhy, přes-hraniční obchod se sníží. Pokud by ale dovoz zeleniny klesl razantně, budeme mít velký problém, jak zásobit trh i základními druhy, jako jsou cibule, mrkev či brambory. V zelenině jsme jako stát soběstační jen asi ze třetiny, u některých druhů i méně,“ dodal Hanka, jehož firma pěstuje zeleninu u Zálezlic na Mělnicku.

„Hodně dodáváme do závodního stravování, školním jídelnám, restauracím. A první úrodu čekáme už koncem dubna. Budou mít otevřeno, nebo ne? Trochu se utěšujeme tím, že se snad sníží dovoz a že by naši velcí obchodní partneři včetně třeba Makra mohli zvýšit objednávky,“ posteskl si Sklenář.

Nejde přitom o malá množství. Sazenic 13 druhů salátů v Ráječku ročně vysazují kolem pěti milionů. Cherry, koktejlových i „velkých“ rajčat za sezonu sklidí až 500 tun. V tržbách to dělá okolo 38 milionů korun.

Z toho, co bude, má obavy i ředitelka odbytového družstva Jihomoravská zelenina Sylva Dušková. „Sdružujeme 13 členů a potřebujeme stovky lidí pro ruční práci, kterou nejde nahradit,“ uvedla Dušková.

Pěstitelé se podle jejích slov obávají, že až se úřady otevřou a vyřizování víz znovu spustí, bude trvat dlouho, než je pracovníci získají. „Bylo by dobré, kdyby to teď fungovalo elektronicky, aniž by se muselo chodit na úřad práce či konzulát,“ dodala.