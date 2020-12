Letišti se nelíbí kampaň na billboardech BigBoardu proti konkurentovi JCDecaux

Od ledna převezme billboardy na pražském letišti právě od BigBoardu konkurenční firma JCDecaux, která tam již provozuje vnitřní reklamní plochy. Podle smlouvy má nyní JCDecaux letišti platit částku specifikovanou jako podíl na výnosech z reklamy, minimálně však 62 milionů korun ročně. Po převzetí reklamních ploch se tato částka má od ledna zvýšit o dalších 12 milionů. Kontrakt je platný do roku 2025.

Podle anonymní kampaně na billboardech a internetu dluží JCDecaux letišti na nájemném několik desítek milionů korun. Zároveň toto tvrzení autoři dávají do kontrastu s probíhajícím propouštěním kvůli koronavirové krizi.

Společnost odmítla zveřejnit, kdo je zadavatelem kampaně. „Informace o zadavatelích standardně nezveřejňujeme, je to součást obchodního tajemství, na kterém naši klienti trvají,“ dodala Stránská.

„Společnost Letiště Praha se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že nepostupuje v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. Vedení Letiště Praha vždy činilo veškeré kroky v zájmu společnosti a jejího dobrého jména a nikdy neučinilo rozhodnutí, které by společnost finančně poškodilo,“ uvedlo letiště v prohlášení.

Důkazem toho jsou podle něj „excelentní hospodářské výsledky Letiště Praha v uplynulých letech“. „Díky tomu mohlo Letiště Praha nejen v uplynulých pěti letech vyplácet dividendy svému akcionáři, ale také navíc mohutně investovat do modernizace letiště,“ stojí dále v prohlášení.

JCDecaux na podzim po 30 letech oznámila záměr ukončit smlouvu na provoz reklamy na letištích v New Yorku a v New Jersey. Společnost uvedla, že vzhledem k aktuální koronavirové krizi by nemělo z finančního hlediska smysl v kontraktu i nadále pokračovat.