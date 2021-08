Letiště Václava Havla v červenci odbavilo o 140 procent cestujících více než loni

„Provozní výsledky za uplynulý měsíc překonaly naše původní prognózy odbavených cestujících a zároveň potvrzují, že se cestující vrací do letadel. Češi vybírají letos v létě z typicky dovolenkových destinací, ale mohou využít i další spojení do významných evropských metropolí,” uvedl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Během července se na pražském letišti uskutečnilo celkem 7012 vzletů a přistání. To je o 48 procent více než před rokem. Do těchto statistik se souhrnně započítávají pravidelné, charterové, privátní i nákladní lety.

Nejvíce cestujících zamířilo přes Prahu v průběhu června do Burgasu, na Rhodos či do Heraklionu. Oblíbené byly i lety například do egyptské Hurghady či Marsy Alam, turecké Antalye, na Mallorku nebo řecké ostrovy.