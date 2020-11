Letadla Boeing 737 MAX už se připravují k návratu do oblak

Vypravit do provozu asi 450 zaparkovaných letadel MAX je podle analytiků zásadní k tomu, aby společnost Boeing mohla smysluplně obnovit výrobu tohoto tradičně výnosného zdroje. Věc komplikuje skutečnost, že řada kupců během odstávky těchto letadel od objednávky odstoupila.

Motory a kola letadel zaparkovaných na asfaltu jsou opatřeny červenými kryty, čelní sklo clonou proti slunečnímu svitu a malý generátor do systémů každého z letadel v cyklech vysílá čerstvý vzduch a elektřinu, což je v letectví obdoba toho, jak lékaři udržují při životě člověka pomocí přístrojů.

„Je to ohromný úkol," řekl agentuře Reuters ředitel letiště Rich Muller. „Krev do žil ale všem nalila zelená od FAA. Nabilo je to energií," dodal.