Kvůli kapřímu viru musí rybáři vybít tuny ryb

„Pokud by se dostala do jiné rybniční plochy, kde se chovají vnímavé ryby jako kapři, tak potom může dojít k rozšíření nákazy i tam. Ale neexistuje jiná možnost, jak virus zlikvidovat, než to vypustit. Když se to dostane do řek, tak tam kapři nejsou, takže tam je ta možnost šíření menší. Navíc čím víc se to zředí, tím je to riziko menší,“ objasnil Kaděrka.