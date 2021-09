Kuřáci si za cigarety připlatí i šest korun

Tabákové společnosti totiž většinou zdražují více než jen o zvýšení daní, aby jim narostly marže. „U klasických cigaret lze očekávat, že se zdraží minimálně o šest korun za krabičku, balení řezaného tabáku minimálně o devět korun a zahřívané cigarety zhruba o pět korun, tak aby držely cenovou relaci s dalšími tabákovými výrobky,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podle jeho propočtů provedených pro Právo se daň na krabičce klasických cigaret od příštího roku projeví zdražením o čtyři koruny, u řezaného tabáku o šest korun za balení a zahřívané cigarety o jednu korunu za krabičku. Zbytek nárůstu ceny budou marže.

Sazby spotřební daně určuje daňový balíček schválený koncem minulého roku. Letos tak sazba daně u všech tabákových výrobků vzrostla o deset procent. V tom příštím a pak i v tom následujícím by to mělo být po pěti procentech. Státní rozpočet by z toho příští rok měl získat navíc tři miliardy korun.

Jak konkrétně se však zdražení podepíše na cenách v trafikách, si ministerstvo financí netroufá odhadnout. „Stanovení cen cigaret, tabáku či doutníku pro konečného spotřebitele je primárně věcí obchodní politiky jednotlivých tabákových společností,“ řekla Anna Vasko z tiskového odboru ministerstva s tím, že zvýšení konečné ceny těchto výrobků je závislé nejen na růstu spotřební daně, ale zejména na maržích producentů a obchodníků.

Rychlý růst cen tabákových výrobků ale podle Křečka může vést naopak k nižšímu než plánovanému výběru spotřebních daní. Navíc se prý začínají stále častěji objevovat padělané cigarety, ze kterých se daně neodvádějí.

Cena podle značek

Ceny cigaret se liší podle značek. Většinou se pohybují mezi 100 a 140 korunami, lze ale najít i levnější. Celní správa letos pro své účely stanovila vážený průměr za balení cigaret na 102,40 koruny.

I po zdražení budou stále cigarety v Česku levnější než v Německu. České tabákové výrobky jsou nyní zhruba o 20 až 25 procent levnější. „Naopak narůstá rozdíl mezi cenou v České republice a v Polsku, což může některé Čechy motivovat k nákupům v sousední zemi. Rozdíly mezi Českou republikou a Slovenskem nejsou příliš veliké, přesto můžeme říct, že u nás jsou tabákové výrobky zhruba o deset procent dražší,“ dodal Křeček.

Smrtící následky

Podle propočtů lékařky a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Evy Králíkové dopady léčby chorob způsobených kouřením a dalšími náklady, jež se s nimi pojí, stojí Česko minimálně sto mi­liard korun ročně.

„Pro Českou republiku ne­existují přesné propočty. Mezinárodní odhady říkají, že jsou to tři procenta hrubého domácího produktu. Takže to bude určitě více než oněch sto mi­liard,“ míní. Je to podle ní více, než kolik se vybere na daních z tabákových výrobků. „To je kolem osmdesáti miliard korun ročně,“ uvedla.