Košický kraj chce převzít železárny za jedno euro, aby zabránil propouštění

Železárny U.S. Steel Košice před časem oznámily, že do roku 2021 propustí 2500 zaměstnanců. Vedení Košického kraje chce zabránit propouštění tím, že nabídlo za převzetí železáren jedno euro. Košický kraj se při tomto návrhu odvolává na podobný vývoj, který se koncem ledna 2012 odehrál v bývalých železárnách U.S. Steel v Srbsku.