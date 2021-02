Koruna opět vylepšila své maximum za epidemie

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk upozornil, že koruna si v pátek polepšila a své zisky drží, ačkoli nálada ve světě s koncem týdne uvadá. „Stále předpokládáme vliv výhledu měnové politiky, poté co centrální bance v prognóze i při snížení očekávaného kurzu vychází potřeba zvyšovat sazby,” dodal.

Impulz k posílení koruny hledají v prognóze ČNB také analytici společnosti Next Finance. „Sázky na zvýšení sazeb v ČNB ve druhé polovině roku 2021 tedy neklesají. To bude prozatím korunu chránit před větším oslabením, které by si ale aktuálně překoupená koruna zasloužila,” uvedli.