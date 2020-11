Koronavirus zastavil výrobu známých brambůrek, firma bojuje o přežití

„Nebyla jiná možnost vzhledem k nastaveným opatřením a značným omezením, bojujeme o přežití. Polovina našich odběratelů je sice z obchodů, které jsou otevřené. Ale i tam šel prodej dolů. Druhou polovinu jsme ale dodávali do restaurací, hospůdek či jsme jezdili prodávat na různé farmářské trhy a akce. A to už nyní není možné,“ vysvětloval Právu majitel firmy Farmářské brambůrky/E-VITAE ovoce a zelenina Pavel Hradil.

Dodal, že společně s manželkou Alenkou, která je druhou majitelkou společnosti, a jejich čtyřmi zaměstnanci, svůj boj nevzdávají. „Vrátili jsme se k tomu, co na jaře při lockdownu. Tehdy jsme na tom byli podobně. Nebyl odbyt, zůstalo nám na skladě velké množství brambor od místních pěstitelů a další jsme měli objednané. A tak jsme brambory začali prodávat přes náš e-shop www.farmarske.cz a rozvážet. A protože se to tehdy chytlo, tak to děláme zase,“ líčil podnikatel, který firmu buduje čtyři roky.