Kontejnery z uvízlých nákladních lodí v Kalifornii by vytvořily kolonu přes 3000 kilometrů

Výrazně přeplněné jsou aktuálně přístavy na jihu Kalifornie v Los Angeles a Long Beach. K pondělku tam čekalo na vyložení kontejnerů 73 lodí. Délka jednoho kontejneru je kolem šesti metrů. Seřazeny za sebou by se táhly z jižního kalifornského pobřeží až do Chicaga. To je celková délka přesahující tři tisíce kilometrů, uvedla analýza Bloombergu.