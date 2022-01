Konec uhlí přijde o několik let dříve

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podle svého vládního prohlášení plánuje odchod od uhlí do roku 2033, ačkoliv ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) požadovala o tři roky termín zkrátit.

Do roku 2033 je už dostatečná doba pro výstavbu nových kapacit hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů a u plynu

Odchod od uhlí do 11 let podle plánu vlády pětikoalice je realistický, řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor. „V delším horizontu se budou projevovat všechny nepříznivé vlivy, které na uhelný průmysl dopadají. Je to už také dostatečná doba pro výstavbu nových kapacit hlavně v oblasti obnovitelných zdrojů a také u plynu,“ sdělil Právu Gavor.