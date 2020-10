Komunisté dají šanci státnímu rozpočtu v prvním čtení

Toto rozhodnutí neznamená, že by se tím zavazovali pro případnou podporu při třetím, závěrečném čtení zákona. Již dříve avizoval předseda KSČM Vojtěch Filip, že během druhého čtení se budou snažit prosadit některé změny a jejich přijetí bude podmínkou pro to, aby klub KSČM zvedl pro celý rozpočet ruku.

Základní podmínkou, na které trvají, je snížení 85ti miliardového rozpočtu pro armádu. Z 13 miliard jeho nárůstu pro příští rok žádají, aby deset miliard bylo převedeno do rozpočtové rezervy tak, aby se mohly použít pro boj s koronavirovou pandemií. Podle KSČM armáda počítá s nákupy zbraňových systémů, které komunisté považují za předražené.

Výkonný výbor také potvrdil, že stranický sjezd by se měl konat koncem listopadu v Brně. Podle Filipa se jeho jednání nemělo oddalovat, neboť tabulky ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) mluví o tom, že když zaberou restriktivní opatření, pak by měla vlna nákazy v té době již opadnout. Jestliže opatření nezaberou, pak by se situace mohla zklidnit v prosinci nebo v lednu.