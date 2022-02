Kompenzace pro podnikatele mají být místo tří pět miliard

Konečný návrh kompenzací by měl Síkela na vládu přinést příští týden, uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády. S vyplácením by se podle něj mělo začít nejpozději do čtyř týdnů. Programy bude muset schválit Evropská komise, proces je s ní podle Síkely předjednaný.