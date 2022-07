Knihy zdražují, nakladatelé doufají, že to lidé pochopí

To, že je situace nelehká, potvrdila Právu Marie Povýšilová z nakladatelství Academia, které se soustředí především na naučnou a odbornou literaturu. „Navýšení cen jsme se kvůli zdražení papíru bohužel nevyhnuli. Jedná se o zvýšení v řádu jednotek procent,“ uvedla.

„Již vloni na podzim začaly v důsledku potíží ve světové ekonomice růst ceny tisku. Dnes tiskneme knihy za ceny o třicet až čtyřicet procent vyšší než před rokem,“ uvedl Radek Štěpánek z nakladatelství Host, které vydává kvalitní světovou i českou beletrii včetně bestsellerů Kateřiny Tučkové či Aleny Mornštajnové. „Nemáme jinou možnost než zvyšující se náklady promítnout do cen a doufat, že to zákazníci budou akceptovat. Samozřejmě musíme pečlivě zvažovat výši prvního nákladu pro každou knihu,“ dodává.

„Zásadně jsme omezili dotisky, těch jsme letos realizovali minimum. Na letošní rok jsme původně plánovali například dotisk Díla Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského, který byl mimochodem odložený kvůli covidu už z loňského a předloňského roku. U něj by se však zdražení papíru projevilo tak, že by konečná cena byla pro čtenáře neúnosná. U těchto objemných publikací není problém jen cena papíru, ale také jeho nedostatek a s ním související neúměrně dlouhé dodací lhůty tiskáren,“ uvedla.

Podle Povýšilové prozatím sice nemuseli přistoupit ke snížení kvality papíru, nicméně i takové nabídky od tiskáren momentálně dostávají a do budoucna bude potřeba počítat i s touto alternativou. Problémům se nevyhnou ani střední a malí nakladatelé. Zdenko Pavelka z nakladatelství Novela bohemica, které se orientuje hlavně na vydávání náročnější literatury pro užší publikum, shrnul situaci takto:

Doplnil, že nakladatelé drželi ceny knih řadu let na víceméně stejné úrovni. Nezdražovali postupně jako třeba pivovary a další podniky, proto teď růst cen knih bude vypadat jako skokový. Jak by mohl pomoci stát, vysvětlila Marcela Turečková ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Podle ní by nejlepším řešením bylo zavést na knihy nulovou DPH, což nově umožňuje evropská směrnice schválená letos na jaře.