Klaus o transformaci: Ekonomové byli připraveni, právníci to nezvládli

Vytvořit zákonný rámec ekonomických změn bylo podle Klause úkolem tehdejších právníků, z nichž mnozí byli ve vysokých státních a politických funkcích. Pokud se to ne vždy podařilo, může to být podle Klause způsobeno tím, že množství měněných zákonů bylo nezvladatelně velké, případně právníci nebyli na takový úkol připravení, případně odešli dělat byznys a neměli zájem pracovat pro stát.

Unikátní průzkum: 30 let od revoluce trápí lidi nejistota, korupce a úpadek morálky

Soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa hovořil o „pokušení zločinu” spjatém s ekonomickou transformací. „Když uděláte velikou transformaci majetku, láká to zločin, lidi, kteří chtějí něco utrhnout. Nestačí jen upravit nové skutkové podstaty trestných činů, musíte kapacitně nastavit policii, státní zastupitelství, soudy, proškolit ty lidi, aby těm jevům rozuměli... A to se zkrátka nedělo,” řekl Baxa.

„Ekonomové byli připraveni, my právníci rozhodně ne,” připustil zkušený advokát Jiří Balaštík. Chyběli podle něj odborníci. Přesto se domnívá, že to, co se podařilo vytvořit od roku 1989, je úžasné. „Ne vše se podařilo, ale základ tady máme - máme právní stát,” uvedl Balaštík.