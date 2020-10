KFC v Británii letos přijme 5400 nových zaměstnanců

Řetězec restaurací s rychlým občerstvením KFC vytvoří ještě do konce letošního roku ve svých 965 restauracích v Británii zhruba 5400 pracovních míst. Je to jedna z mála dobrých zpráv pro britský trh práce v době, kdy míra nezaměstnanosti v zemi je kvůli pandemii nemoci covid-19 nejvyšší za více než tři roky. V pátek to uvedla agentura Reuters.