Kdy pomine zdražování energií, nelze odhadnout. Fixovat teď se ale může prodražit, říká Šnobr

„Otázkou už nyní bude, jak a zda se zajistit na roky 2023-24. Na to bych asi počkal až do situace, kdy bude po bouři (forwardový kontrakt na rok 2022 pomine), tedy na začátek roku 2022. Nyní by se totiž mohlo stát, že si někdo zafixuje cenu plynu a elektřiny na zbytečně vysoké úrovni (cena na rok 2022), a to i když kontrakty na roky 2023 a 2024 jsou o desítky procent níže,“ napsal Šnobr Novinkám.