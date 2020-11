Jiří Hlavatý: Lidé jsou ten nejcennější kapitál firmy

To jste se jednoho krásného dne probudil s tím, že lidem dáte víc?

Šlo skutečně o rozhodnutí ze dne na den. Nebylo motivováno tlakem odborů ani zaměstnanců. Všichni tady nevěřícně koukali. Každý chápal, že zvyšovat platy v téhle době může snad jenom blázen nebo stát, který provokuje občany avizovaným růstem mezd státních zaměstnanců.

Zaměstnanci JUTY ale představují nejcennější firemní kapitál a vyšší mzdy si určitě zaslouží. Zvažuji, pokud to podmínky dovolí, něco takového možná ještě do konce roku zopakovat. Platy jsme zvedli, ačkoliv firma letos oproti loňsku tratila na tržbách zprvu čtvrt miliardy, které se podařilo srazit na nynějších sto milionů při dosavadních tržbách 6,5 miliardy korun. Předvídat, jestli bychom se mohli do konce roku dostat na loňskou úroveň, je složité.

Vyjádřeno procentuálně šlo o celkový růst mezd o 4,4 procenta. To je o víc, než o kolik rostou meziročně ceny. Počítám ale, že nejvíc přidáno dostali manažeři…

Nikoliv. Každý dostal přidáno stejně, a to patnáct set korun. Od vrcholového managementu po uklízečky. Nebylo to jako u státních zaměstnanců a politiků, kdy se oznámí, kolik procent dostanou přidáno, na čemž nejvíc vydělají jedinci s nejvyššími platy. Proč neřeknou, že ten nebo onen dostal navíc pět, deset tisíc Kč měsíčně? To by byla ve fabrikách bouře. Řekl jsem tudíž, že takhle ne, musí být solidarita. Rozdíl mezi výplatami na různých pozicích držíme, ale procentuálním zvýšením platů bychom jen rozvírali nůžky mezi obsluhami strojů a pracovníky na vyšších postech.

To JUTA a zaměstnanci takto zaplatí státu na odvodech spoustu peněz navíc…

Často říkám, že peníze budou, ale my ne. Ano, to je opravdu úžasné, kolik tím přidáme do státního rozpočtu. Z těch 1500 korun jde o neuvěřitelných 974 Kč, které stát dostane měsíčně na odvodech a na daních za každého našeho zaměstnance. Proto je třeba, aby stát s těmito prostředky hospodárně nakládal. Aby si státní úředníci a vláda ještě dříve, než s těmito penězi cokoliv udělají, dobře uvědomili, co za nimi stojí námahy a práce v továrnách. Zvyšování platů od zaměstnavatelů je pro stát velmi zajímavé.

Řada firem teď využívá různých forem státní pomoci. Čerpáte nějakou?

Společnost JUTA letos čerpala nabízenou pouze dvoumilionovou státní pomoc v podobě dotací z programu podpory mezd Antivirus. Na mzdách jsme přitom za posledních deset měsíců vyplatili zhruba miliardu korun. Byla to tedy spíš zanedbatelná pomoc. Dotaci jsme čerpali v květnu, kdy pro část zaměstnanců nebyla práce. Jinak si stále držíme vlastní zdroje pro případ, že se přestane dařit. Prostě ctíme odpovědnost za zaměstnance, což v případě JUTY neznamená prázdnou frázi. Osobně bych neuměl žít s dluhy a ani neumím žít jako bohatý. Dávno vím, že v poledne sním jen ten jeden oběd. Deficit státního rozpočtu, ačkoliv podrobně neznám všechny souvislosti, považuji z tohoto pohledu za strašný.

Výrobní haly i kanceláře však může ze dne na den vyprázdnit covid…

To se může stát. JUTA je závislá z 86 procent na exportu zejména do západní Evropy. Doma je dnes prioritní zajistit zdraví lidí, aby každá z našich devatenácti fabrik mohla plnit zakázky, jichž máme nyní dostatek, a lidi se nebáli kvůli riziku nákazy chodit do práce. Bohužel přesto v některých provozech dosahuje aktuální nemocnost 20 procent. Pozitivně testovaných lidí, vesměs s mírnými příznaky nemoci covid-19, máme okolo třiceti z 2,3 tisíce zaměstnanců, což na takto velkou firmu není mnoho.

Zajistit pracovní podmínky v dnešní situaci asi taky něco stojí. A pak, někteří lidé mají obavy? Jak se s tím vyrovnáváte?

Razíme filozofii, že o zaměstnance se má postarat především zaměstnavatel a že za vlastní život neseme hlavně odpovědnost především my sami. JUTA má vlastní program ochrany pracovníků před nákazou. Zavádíme do praxe aktuální nařízení vlády, na která dbáme. Pracoviště jsou vybavena veškerými ochrannými prostředky. Lidi s příznaky nákazy posíláme okamžitě na testy, které platí firma. Testováni jsou díky spolupráci s královédvorskou nemocnicí okamžitě s takřka bezprostředním výsledkem. Pokud se nákaza potvrdí, jdou bez prodlevy na testy všichni, kdo přišli s nakaženým člověkem do minimálního styku. Vědomí, že je o ně v případě nouze postaráno, lidi uklidňuje a přestávají se bát docházet na pracoviště.

Mnoho velkých textilek v Česku kvůli asijské konkurenci dávno zkrachovalo.

JUTA je zářnou výjimkou. Nezpůsobí současná covidová krize textilce, kterou konkurence ohrožuje nižšími cenami, existenční problémy?

Obchod je válka beze zbraní. Koronavirus vstupuje do naší práce stále více. Nedaří se plně nahradit nemocné přesčasovou prací, a tak se výrobní stroje udržují v provozu s velkým vypětím. Trh práce je zablokován. Na karenční dobu dnes doplácíme. Situace jsou často dramatické. Do práce se nikdo nehlásí. Nemůžete si ale dovolit ustrnout, Čína ani Indie nespí.

Číňané, Indové jsou ve výhodě, nemusejí investovat zdaleka takové prostředky jako evropské firmy do pracovní síly. Tuhle nevýhodu covid ještě prohloubil. Nebo ne?