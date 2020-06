Investice do energetiky razantně klesnou

Investice do obnovitelných zdrojů energie poklesnou mírněji než u tradičních zdrojů. Zatímco v posledních letech se na celkových investicích do energetiky podílely přibližně třetinou, letos to má být až 40 procent. Ovšem jen díky tomu, že výrazně klesnou investice do fosilních paliv. „Pokud chceme dosáhnout dlouhotrvajícího poklesu emisí, musíme rychle navýšit investice do produkce čistých energií,“ dodal Birol.