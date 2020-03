Inspekce se chystá na kontroly dvojí kvality potravin. Odhalila metodiku

SZPI může zohlednit použití argumentu o regionální chuti, nesmí ale jít o křiklavé případy využívání levnějších složek na úkor dražších. Vyplývá to z metodiky, kterou inspekce zveřejnila na svém webu.

Metodika již pracuje se změnou, kterou doporučil k novele přijmout sněmovní zemědělský výbor, aby dvojí kvalita byla v ČR zakázaná pouze tehdy, pokud budou rozdíly ve složení "podstatné". Za porušení novely by měla v případě schválení hrozit až 50milionová pokuta. Návrh počítá s pokutami pro prodejce, poslanec Petr Bendl z ODS se snaží prosadit, aby odpovědnost nesli nadnárodní výrobci.

Vláda chce tvrdé postihy za dvojí kvalitu potravin. Sněmovní výbor to odmítá

SZPI na webu informuje také o tom, že - aby mohlo jít o dvojí kvalitu - bude muset být totožný název produktu a značka. Podobné by měly být barva produktu, hlavní nápis v určitém fontu, grafiky a případně tvary na obalu.

Budou také povolené rozdíly, pokud to přikáže národní legislativa jednotlivých států, například pokud by některý stát zakázal do potravin přidávat vitaminy nebo minerální látky.