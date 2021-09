Inflace v EU je nejvyšší za deset let, Česko nevyčnívá

Inflace je v Evropské unii (EU) nejvyšší za téměř deset let. V celé sedmadvacítce inflace vystoupala na 3,2 procenta z červencových 2,5 procenta. V 19 státech, které používají společnou měnu euro, pak inflace spotřebitelské ceny meziročně vzrostla o tři procenta. To je o osm desetin procentního bodu více než v červenci. V pátek to oznámil Eurostat.