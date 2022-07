Zdražování nezastavuje. Inflace už je na 17,2 procenta

Za růstem cen nadále stojí také zdražování energií. Vzrostly především ceny zemního plynu, a to o 57,8 procenta, přičemž ještě v květnu to bylo skoro o devět procent méně. O 34 procent pak zdražila tuhá paliva, elektřina o 31,6 procenta.

„V oddíle doprava se zvýšily ceny automobilů o 14,5 procenta a pohonných hmot a olejů o 47,5 procenta,“ dodal ČSÚ. Ceny za stravovací služby vzrostly o 23,5 procenta, v případě ubytovacích služeb to bylo o něco méně (21,2 procenta).

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák očekává, že kulminace inflace se kvůli drahým energiím posune až hlouběji do 3. čtvrtletí. „Zjevnějšího zpomalení inflace se však dočkáme nejdříve na začátku příštího roku. Výhled inflace na celý letošní rok se opět posouvá směrem nahoru, a to do rozmezí 16 až 17 procent,“ uvedl.