Indonésie posílá odpad zpátky na Západ

Bohaté západní státy si mají do 90 dnů převzít 547 kontejnerů odpadu, který vyvezly do Indonésie. Upozornil na to server deníku Independent. Země výzvou reaguje na zjištění, že v kontejnerech, které měly obsahovat papírový odpad, se vyskytovaly také plasty a nebezpečné materiály. Devět kontejnerů obsahujících celkem 135 tun odpadu už Jakarta ve středu poslala zpátky do Austrálie.