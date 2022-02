Index: Česká ekonomika je devátá nejvyspělejší v EU

„Ekonomická úroveň měřená hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele je v ČR vyšší než v Itálii, Španělsku nebo Portugalsku. To je skvělý výsledek ekonomické transformace v 90. letech,“ konstatoval hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

„Nicméně od roku 2008 tempo dohánění německé úrovně výrazně zpomalilo. Hrozí nám chycení se do pasti ekonomiky středních příjmů,“ podotkl. Česká ekonomika podle něj začala narážet na své limity kvůli podinvestovanosti, napjatému trhu práce a struktuře ekonomiky.

Konkrétně například na druhém místě při pohledu na to, jak komplexní tuzemské hospodářství je, a na třetím místě v míře investic vůči HDP.

„Zatímco máme velký HDP, protože zde probíhá masivní průmyslová výroba s velkým exportním potenciálem, v hrubém národním produktu už to není tak dobré, protože část produkce není v našem vlastnictví,“ potvrdil ve čtvrtek Právu ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ekonomika ČR je podle Navrátila také vysoce diverzifikovaná, což zvyšuje její odolnost vůči šokům. Slabinou ale je, že se to moc nepropisuje do vysoké přidané hodnoty nebo do zmíněného národního důchodu. V těchto dvou proměnných naopak Česko skončilo třetí od konce.