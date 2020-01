IKEA zaplatí miliardu rodičům batolete, které v Kalifornii zabila komoda

Jozef Dudek zemřel ve věku dvou let v květnu 2017 na udušení poté, co jej v domě v Kalifornii zavalila komoda o váze 32 kilogramů. Tento výrobek, komoda Malm, začala IKEA už o rok dříve stahovat z prodeje z bezpečnostních důvodů, poté co zemřely tři jiné děti.