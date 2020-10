Hudebníci jsou bez příjmu, nepohrdnou ani prací na stavbě

Zvláštní opatření kvůli pandemii od jara ve vlnách znemožňují či komplikují konání koncertů a vystoupení, aktuálně se za nouzového stavu nemohou konat koncerty ani venku. Vyhlídky do budoucna jsou nejisté.

„Vůbec nevíme, co bude. Mám naštěstí našetřeno, ale jeden můj kolega si už musel hledat brigádu na stavbě,“ řekl Právu hudebník Ondřej Fencl, který hraje mimo jiné i s Vladimírem Mertou nebo Lubošem Pospíšilem.

Podnikatel Tomáš Paleta má agenturu Applause booking, která zastupuje třeba zpěvačky Lenku Dusilovou, Moniku Načevu nebo skupinu Už jsme doma.

„Jenom za říjen jsem zrušil 23 koncertů, při té první vlně od března do srpna jsem zrušil kolem stovky koncertů. Některé nové přibyly, ale nebylo jich tolik, jako jsem měl naplánováno. Bude trvat, než se to celé vrátí do normálu, jestli vůbec někdy,“ komentoval s tím, že akce se plánují třeba na půl roku nebo na rok dopředu, a peníze dostane, až koncerty proběhnou.

Letos těsně před pandemií si vzal hypotéku na dům, jelikož minulý rok koupil pozemek. „Ještě jedu z úspor, nějaké koncerty byly, ale jsem o 75 procent níž proti plánovaným příjmům. Vypadá to tak, že půjdu stavět ten svůj dům, místo abych platil zedníka. Jít dělat teď někam do fabriky mi v mém případě momentálně nedává smysl,“ řekl Právu Paleta. „Znám ale zvukaře, který musel jet tahat do lesa klády a vedle toho dělá účetnictví,“ popsal.

Příspěvek moc nepomohl

Dramatický dopad koronavirové krize a omezení akcí popsal i baskytarista punkové kapely Visací zámek Vladimír „Savec“ Šťástka. „Naše branže to schytala jako první a jako poslední se z toho – snad – dostane. Pro mě osobně to byl zákaz výkonu povolání. Pískli to den před vydáním nové desky a před startem koncertní šňůry k ní,“ sdělil Právu.

Zažádal si o státní příspěvek Pětadvacítka a čerpal ho v plné výši za období od března do počátku června. Ten ale Šťástka označil spíš za „žebračenku“ než kompenzaci ušlých zisků.

Ani slavnější muzikanti a kapely teď nemají na růžích ustláno. Často totiž musí dál platit nejen nájmy za zkušebnu i produkční a manažery.

U Šťástků zatím doma situaci zvládli i díky tomu, že manželce příjem nevypadl. Známý basák ale připustil, že pokud by to takhle šlo dál, musel by si hledat jinou práci. Někteří další muzikanti se živí tím, co umějí, třeba učí hudební výchovu ve škole, momentálně ovšem bez zpěvu. Mimo obor řada hudebníků třeba rozváží balíky nebo jídlo.