Hospodští varují před epidemií chudoby

„Mělo by to být 80 procent tržeb z minulého období. To by pokrylo náklady. Důležité ale je, aby byla hned vyplacena alespoň padesátiprocentní záloha. Stát má dostatek podkladů z minulého roku na to, aby zálohu mohl vyplácet. Podstatné také je, že nebojujeme jen o vlastní přežití, ale zaměstnáváme spoustu lidí, kteří přicházejí o práci. Teď vláda řeší lehčí epidemii, pak přijde epidemie nezaměstnanosti a chudoby, která vyjde stát mnohem dráž,“ varoval Janeček.