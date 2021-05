Hospodští Arenbergerovi: Neházejte kontroly hostů na nás bez instrukcí

Provozovatelé stravovacích podniků jsou připraveni udělat maximum, aby požadavkům vyhověli. Podmínky ale musejí být správně a splnitelně nastavené. Napsali to ve společné výzvě Asociace malých a středních podniků a živnostníků (ASMP) a Českého gastronomického institutu.

„Nemělo by to fungovat tak, že stát přenese kontrolní povinnost na hospodské bez informací i potřebné kvalifikace. Nejdříve stát sliboval aplikaci s jasnými pravidly, ale nyní chce od hospodských, aby se vyznali v nejrůznějších verzích potvrzení nebo čestných prohlášení,” uvedly organizace. Přinese to podle nich zvýšené náklady a provozní problémy, které nebude restauratérům nikdo kompenzovat.