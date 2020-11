Hospod je moc, ať zkrachují, vzbudil vášně šéf odborů Dufek

Je to prostě očistný proces, který funguje

Dufek by raději podporoval ty podnikatele, kteří něco vyrábějí a vytvářejí přidanou hodnotu, a ne firmy, které de facto žijí ze spotřeby. Hospody a kadeřníci jsou podle něj profese, které se ze současné krize zmátoří nejlépe.

Odborářský šéf připustil, že mnoho z nich zkrachuje. „Tak ať zkrachují. Je to prostě očistný proces, který funguje,“ prohlásil Dufek.

Pokud by část OSVČ zamířila na úřady práce, podle něj by to mělo v důsledku pozitivní efekt, protože „na trhu se objeví skupina lidí, kteří budou moci pracovat v jiném oboru“.