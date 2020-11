Hluboké deficity mohou vést ke snížení životní úrovně, říká předsedkyně Národní rozpočtové rady

Návrhu s deficitem 320 miliard korun nejvíce vyčítám to, že zakládá dlouhodobé tendence k setrvalým hlubokým deficitům veřejných financí bez ohledu na ekonomickou realitu kolem nás.

Že je potřeba hospodářství v mimořádné situaci smysluplně podporovat, je nezpochybnitelné. Na druhou stranu ale nic v tuto chvíli nenaznačuje, že by rok 2021 měl být z hlediska výkonu ekonomiky horší než letošní rok, v němž deficit rovněž směřuje do pásma mezi 300 a 400 miliardami korun.

Budou především znamenat citelný nárůst zadlužení a zhoršení pozice ČR pro období, kdy by se její veřejné finance měly naopak začít připravovat na nárůst výdajů spojený se stárnutím populace. Podle konsolidační strategie veřejných financí však bude v roce 2023 sektor vládních institucí stále ve schodku 3,6 % HDP a zadlužení bude činit 47 % HDP.

Pokud nedojde ke změnám ve struktuře příjmů a výdajů, mohlo by tak už v roce 2026 či 2027 dojít k dosažení dluhové brzdy, jež je stanovena na úrovni 55 % HDP. Pokud se tak stane, aktivují se automatické mechanismy zabudované v zákoně, jejichž smyslem je vracet veřejné finance na udržitelnou trajektorii. Sektor veřejných institucí by se musel uskromnit, což by na občany a jejich životní úroveň mělo nepříznivý dopad.