Hazardní automaty v Praze čeká úplný zákaz. Bez výjimek

Pražský magistrát nemohl při přípravě nové vyhlášky o hazardu vyhovět městským částem, které chtěly stanovit výjimky z plošného zákazu výherních automatů nebo videoloterijních terminálů. V pátek to uvedla radní Hana Marvanová (za STAN). Důvodem je stanovisko antimonopolního úřadu, podle kterého by povolení jen u části kasin znamenalo zásah do hospodářské soutěže.