Harry a Meghan ve slevě. Prodejci suvenýrů se zbavují zásob

„Hlavní důvod zlevnění je, že už (Harry a Meghan) nejsou součástí královské rodiny. Po jejich odchodu už dodavatelé nebudou tyhle věci dělat a my se chceme rychle zbavit toho, co ještě máme,“ popsal prodavač. „Čistíme sklad,“ dodal.

Místní, se kterými Reuters mluvila, většinou viní z odluky spíše Američanku Meghan než bývalého prince Harryho. „Myslím, že je to hlavně kvůli Meghan, ona pořád řešila rasismus a vše okolo, myslím, že je to celé špatně. Harry musel s ní, protože je to jeho manželka a jinak by ji asi ztratil. Musel si vybrat mezi svou babičkou a jí,“ soudí třeba jeden z obyvatel Windsoru Stan Turney.