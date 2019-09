Globus se vyhne pokutě 183 milionů, odškodní dodavatele

Globus podle úřadu v období od 6. března 2016 do 30. června 2017 podmiňoval vzájemnou obchodní spolupráci s dodavateli uzavřením úplatné smlouvy a zapojením se do tzv. systému Markant. Systém nabízel účetní služby, které dodavatelé nepotřebovali. Pokud by se ale do něho nezapojili, hrozilo jim ze strany Globusu ukončení spolupráce.