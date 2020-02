Francouzský Alstom kupuje vlakovou divizi Bombardieru, která působí i v Česku

„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit převzetí podniku Bombardier Transportation, které představuje unikátní příležitost k posílení naší globální pozice na rostoucím trhu s mobilitou,” uvedl šéf francouzské společnosti Henri Poupart-Lafarge.

Kupní cena bude uhrazena zčásti v hotovosti a zčásti ve formě nových akcií Alstomu. Kanadský penzijní fond Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), který v divizi vlastní téměř třetinový podíl, by se měl po dokončení transakce stát největším akcionářem Alstomu s 18procentním podílem.

Převzetí divize Bombardier Transportation by Alstomu mohlo pomoci například v konkurenčním boji s čínskou společností CRRC, která nyní rozšiřuje své zahraniční aktivity. Divize Bombardier Transportation loni utržila téměř 11 miliard kanadských dolarů (190 miliard Kč), uvedla agentura AP.

Alstom se v roce 2017 dohodl s německou průmyslovou skupinou Siemens na spojení železničních aktivit do společného podniku. Měl tak vzniknout evropský gigant ve výrobě vlaků, který by dokázal lépe obstát v mezinárodní konkurenci. Transakci však loni zablokovala Evropská komise, která měla obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž. Francouzský kabinet rozhodnutí komise tehdy kritizoval.

Společnosti předpokládají, že obchod by mohl být uzavřen v první polovině roku 2021, až jej schválí dozorčí orgány. Podle některých analytiků oslovených agenturou Reuters by opozice vůči oznámené dohodě mohla být slabší než v případě smlouvy se Siemensem. Vysvětlují to tím, že Alstom a Bombardier mají na evropském trhu vysokorychlostních železnic a signalizace nižší společný podíl.