Francouzská ekonomika loni vzrostla o sedm procent, nejvíce za 52 let

Francouzská ekonomika díky oživení po koronavirové krizi loni vzrostla o sedm procent. Je to nejvíce za 52 let a více, než se čekalo. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek zveřejnil francouzský statistický úřad INSEE.