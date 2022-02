Francie postaví šest nových jaderných reaktorů

Francie vybuduje v příštích letech nejméně šest nových jaderných reaktorů, aby do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality. Ve čtvrtek to potvrdil prezident Emmanuel Macron. Pokud to bude bezpečné, dodal, prodlouží země také životnost starších jaderných elektráren ze současných 40 na 50 let.