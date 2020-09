Ford žádá německou vládu o půl miliardy eur, kabinet se bojí odlivu peněz

Podle Handelsblattu se kabinet ocitl v těžké situaci, protože němečtí zaměstnanci dceřiných firem zahraničních společností by mohli posloužit jako zajatci a vytvářet tlak na vládu, aby jejich zaměstnavateli pomohla, aniž by měla záruky, co přesně se s uvolněnými prostředky stane. Kabinet vytvořil po vypuknutí epidemie fond na stabilitu hospodářství (WSF), do něhož vložil 100 miliard eur a v případě potřeby je připraven prostředky navýšit.