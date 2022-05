Firmy chtějí euro, ale vláda nepospíchá

Vláda by podle Špicara měla stanovit jasný termín a harmonogram příprav na jeho přijetí. A to přesto, že formální přijetí eura v současné době komplikují dopady pandemické krize, kvůli kterým ČR přestala plnit některá kritéria, ale také inflační tlaky, které, snad jen krátkodobě, ohrožují cenovou stabilitu v zemi.

„Mezi firmami už pozvolna začala tzv. spontánní euroizace. Častěji si nyní berou úvěry v eurech, platí jimi i tuzemské transakce a zanedlouho by v nich měly mít možnost i účtovat. Problémem je nicméně negativní postoj veřejnosti vůči euru, což je velký úkol pro politiky. Měli by otevřeně mluvit o jeho výhodách i nevýhodách a vyvracet nejrůznější mýty,“ dodal Špicar.

V rámci EU dobře prosperují jak státy, které si ponechaly vlastní měnu, tak i ty, které platí eurem. „Pro firmy by mohlo být přijetí eura výhodné, protože by se jim snížily transakční náklady, nemusely by se také zajišťovat proti kurzovým změnám. Společná měna ale přináší spoluzodpovědnost za všechny další členy eurozóny. Pokud se tedy některá ze zemí dostane do problémů, jako třeba v minulosti Řecko nebo další jihoevropské státy, budeme muset dílem nést finanční zodpovědnost i my,“ sdělil Právu Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory.