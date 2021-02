Firma zadržuje dvě letadla ČSA. Kvůli dluhům

Jeden ze strojů není momentálně nasazován do provozu, uvedl s odkazem na mluvčí CSAT Kateřinu Pavlíkovou server Zdopravy.cz , který na případ v pátek upozornil.

„Smartwings Group požádala pro společnost ČSA o přímou pomoc, neboť její obchodní model je zasažený pandemií koronaviru a o čerpání z programu Covidu Plus ČSA žádat nemohou,“ řekla mluvčí skupiny Vladimíra Dufková.

Přes tento program si chce mateřská firma Smartwings vzít u konsorcia bank úvěr za dvě miliardy korun, za nějž by do 80 procent jistiny ručila státní pojišťovna EGAP. Dufková minulý týden Právu tvrdila, že jednání s bankami o úvěru míří do finiše.