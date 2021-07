Firma nabízí městským částem zastávky s nájmem 100 tisíc ročně za každou

Firmě JCDecaux na konci června skončila smlouva s magistrátem na provoz přístřešků v metropoli, těch na pozemcích městských částí se to však netýká a radnice v jejich případě uzavřely s firmou smlouvy na zachování stávajících do doby, než je město vymění za vlastní.

JCDecaux na základě smlouvy s městem z roku 1994 provozuje asi 900 přístřešků, platí za to magistrátu nájem a výměnou na nich může prodávat reklamu. Minulé vedení města smlouvu označilo za nevýhodnou, což firma odmítla. Současná reprezentace rozhodla, že mobiliář po konci smlouvy 30. června letošního roku postupně nahradí vlastním.

To potrvá zhruba dva roky, netýká se to však přístřešků, které jsou na pozemcích městských částí. Velká část radnic podepisuje s JCDecaux smlouvy na pronájem parcel do doby, než budou její přístřešky vyměněny za městské. Smlouvy jsou podle dřívějších informací uzavírány bez nájemného, případně s platbou několika tisíc ročně.