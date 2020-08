Firma innogy ČR loni zlepšila výsledky, prodala distribuční síť

Jediným vlastníkem distribuční části skupiny, někdejší společnosti innogy Grid Holding (iGH), dnes Czech Grid Holding, se loni stalo sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Agentura Reuters tehdy uvedla, že sdružení pod vedením MIRA, které mělo do té doby ve firmě podíl 49,96 procenta, zaplatilo za zbylý podíl v iGH zhruba 1,8 miliardy eur (46,2 miliardy Kč). Czech Grid Holding je stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet, která zajišťuje distribuci plynu v Česku do 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65 000 kilometrů.