Finanční správa přitvrdila. Jde po menších rybách a posílá na ně policii

Zatímco v roce 2015 bylo podle výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství u daňových kontrol s doměřenou daní vyšší než 50 tisíc korun podáno trestní oznámení v 55 procentech případů, v roce 2017 to bylo již v 90 procentech a v roce 2018 v 85 procentech případů. Policejní statistiky to potvrzují. Ukazují, že během posledních čtyř let výrazně vzrostl počet policií vyšetřovaných případů trestného činu krácení daně a zároveň rapidně klesla celková suma, o niž měl být u těchto činů stát krácen.