Favorit volby šéfa Hospodářské komory Dlouhý má problém. Chce do OECD

Situace v komoře se vyostřila na jaře, když vláda nominovala Dlouhého na pozici generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Tři viceprezidenti komory včetně Mináře to označili za střet zájmů.

V práci pro komoru chce ale pokračovat přinejmenším do té doby, než bude rozhodnuto o jeho případném odchodu do OECD. Její nový tajemník má nastoupit pětiletý mandát 1. června příštího roku.

„Pokud budu zvolen, je nejdůležitější, aby komora spolupracovala nebo byla v konstruktivní opozici s vládou a parlamentem na znovunastartování české ekonomiky při překonání důsledků krize. To bude nejméně následující dva roky nejdůležitější úloha,“ sdělil Právu Dlouhý.

„Chtěl bych dosáhnout také toho, aby se všechny změny, které se týkají podnikatelů, staly po předchozím jednání a dohodě s ostatními regionálními komorami. Abychom nebyli stát ve státě,“ řekl Právu Minář a znovu se opřel do svého soka, když dodal, že proti Dlouhému má výhodu v tom, že může být v jednáních s vládou důraznější.

Bude-li zvolen do čela OECD, Dlouhý z vedení komory odejde. „Z pracovního hlediska výkon těchto dvou funkcí slučitelný není, na sněmu v květnu 2021 bych rezignoval,“ dodal Dlouhý.

V kuloárech se šeptalo, že by s ohledem na nominaci do OECD měl na podzim nastoupit na ministerstvo zahraničních věcí. To však popřel jak Dlouhý, tak ministerstvo.