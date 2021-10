Experti: Odstávka ve Škodě může poškodit celou ekonomiku

Záleží přitom na tom, jak rychle bude výroba obnovena. Ve světě se přitom spekuluje, že nedostatek čipů přetrvá až do roku 2023. „Pak by nebylo možné řešit situaci jinak než právě i rozsáhlejším propouštěním,“ dodal Kovanda.

„A pokud by se zastavily, tak to znamená, že by za období zastavení Česko přišlo zhruba o šest procent HDP. To by byla velká rána,“ prohlásil.