EU zavede kvůli Boeingu cla na americké zboží za 90 miliard

Podle Dombrovskise je unie připravena vyjednávat o zrušení cel. To ale jen v případě, že nová americká vláda zruší cla, která zavedla v reakci na evropskou podporu firmě Airbus.

Evropská cla jsou zatím posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc výrobcům letadel, který se táhne už 16 let.

EU by příští týden mohla zavést cla na zboží z USA kvůli Boeingu

EU by příští týden mohla zavést cla na zboží z USA kvůli Boeingu Ekonomika

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček v neděli řekl, že hlasování lídrů unijních zemí o zavedení nových cel na dovoz zboží z USA by mělo vzít v potaz právě i výsledky amerických voleb.

On sám by rozhodnutí nechal na začátek příštího roku, až začne fungovat nová americká administrativa. Podle Petříčka jde o ekonomicky citlivé téma a Bidenův příchod by mohl přispět ke zlepšení obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy.