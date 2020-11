EU by příští týden mohla zavést cla na zboží z USA kvůli Boeingu

Vlády většiny zemí EU již cla podpořily a jejich platnost by mohla být stanovena na pondělním zasedání ministrů obchodu EU. Zavedení cel koncem minulého měsíce povolila Světová obchodní organizace (WTO).

Cla jsou posledním krokem v transatlantickém sporu o pomoc pro výrobce letadel, který se táhne již 16 let. USA již dříve uvalily cla na evropské zboží kvůli subvencování evropského výrobce letadel Airbus.

EU nezavedla cla okamžitě po souhlasu WTO kvůli prezidentské kampani ve Spojených státech. V úterý, které bylo volebním dnem, však vlády EU formálně cla schválily. Nyní se musí rozhodnout o jejich načasování. Podle diplomatů by cla mohla začít platit od úterý nebo od středy příštího týdne.

Cla se dotknou amerických letadel a jejich součástí, ovoce, ořechů a dalších zemědělských produktů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží od stavebních strojů po stoly pro kasina. Evropská komise uvedla, že dolaďuje to, co považuje za svá odvetná práva pro případ, že by se nepodařilo s Washingtonem dojednat smírné řešení, včetně okamžitého pozastavení amerických cel.